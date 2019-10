Rzeszów. Policja poszukuje nożownika, który zaatakował dwie osoby

Policjanci poszukują mężczyzny, który w środę 9 października około 20:40 na ulicy Jagiellońskiej w Rzeszowie zaatakował dwie osoby. Stan jednego poszkodowanego jest ciężki.

Atak nożownika w Rzeszowie. Policja poszukuje napastnika

Według dotychczasowych ustaleń policji pomiędzy trzema mężczyznami doszło do sprzeczki, a później szarpaniny. W pewnej chwili jeden z nich wyciągnął nóż i ugodził dwóch pozostałych uczestników kłótni.

Ranni w ataku mężczyźni zdołali podejść w rejon komendy, gdzie otrzymali pomoc od policjantów i przechodniów. Następnie zostali przewiezieni karetką do szpitala. Stan jednego z poszkodowanych jest ciężki, a lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną. Pokrzywdzeni to 27-letni mieszkańcy Rzeszowa.

Jak podaje portal Rzeszow-news.pl, po całonocnych poszukiwaniach policjantom nie udało się namierzyć sprawcy. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wszczęła już postępowanie pod kątem usiłowania zabójstwa. Dodatkowo funkcjonariusze sprawdzają nagrania z monitoringu - na jednym z nich ma być widoczny moment ataku. Według informacji portalu pokrzywdzeni otrzymali po dwa ciosy nożem.