Rusza proces beatyfikacyjny rodziców Jana Pawła II. Episkopat wyraził zgodę

Polski Episkopat wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego rodziców świętego Jana Pawła II. Ma być on prowadzony przez Archidiecezję Krakowską, co da możliwość zwrócenia się do Watykanu z prośbą o rozpoczęcie procesu na poziomie diecezjalnym.

fot. archiwum rodzinne Andrzej Skrzetuski