Wybuch w Kuźni Raciborskiej. Z lasu udało się wywieźć ciało jednego z saperów

fantomas200 20 minut temu 0

Rutynowa akcja! Przy niewypałach/niewybuchach! Skąd ich czterech wzięło się w jednym miejscu? Jak oglądam durne filmy to do niewypałów, bomb, min, jeździ taki śmieszny robocik. Jak go szlag trafi to biorą następny i po krzyku a żołnierz żyje. Rutyna, psia krew, słabe dowodzenie. Ktoś tym kierował?