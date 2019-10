Dolny Śląsk: jest wyrok za samosąd w Witostowicach. Zabójca skazany na 25 lat więzienia

zona_kaczora godzinę temu Oceniono 21 razy 17

Sąd stwierdził, że nikt nie może być sędzia i katem. Ale co szanowny sąd chce dać społeczeństwu w zamian, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Jakie mechanizmy hipotetycznie mógł posiadać ten pan w rękach żeby nie musieć się uciekać do takich czynów. Aparat państwowy nie potrafi dzieci chronić przed rodzinnymi katami, a co dopiero sąsiada, który widzi przestępstwo rodzinne.