Pogoda na dziś - piątek 11 października. Dużo rozpogodzeń na południu Polski

Meteorolodzy z serwisu Pogodynka.pl przewidują na dziś temperatury od 13 do 17 stopni. Nadchodząca noc będzie całkiem ciepła, a termometry pokażą od 9 stopni na wschodzie do 13 stopni na północnym zachodzie kraju.

REKLAMA

Temperatura. Od piątku odczujemy stopniowy wzrost temperatur

Najniższa temperatura zapowiadana jest dziś dla Białegostoku, gdzie będzie maksymalnie 12 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. W piątek na najwyższą temperaturę mogą liczyć mieszkańcy województwa małopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, gdzie będzie około 17 stopni. Temperatura do 16 stopni prognozowana jest w Opolu i Katowicach. W pozostałych regionach - od 14 do 15 stopni. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na wschodzie do 13 stopni na zachodzie.

Pogoda na dziś - piątek 11 października. gazeta.pl

Opady. Dziś spore rozpogodzenia na południu i centrum kraju

Dziś zachmurzenie duże prognozowane jest w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Tutaj dodatkowo należy spodziewać się opadów deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i małe. Największe rozpogodzenia zapowiadane są na południu Polski - w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. Wiatr umiarkowany, dość porywisty nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim. Na wybrzeżu może wiać w porywach do 65 km/h, a w górach od 80 do nawet 110 km/h.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.