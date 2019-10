Dariusz Joński i jego sztab zatrzymali sprawcę kolizji. "To nie jest wyborczy pic!"

We wtorek 8 października po południu w Zgierzu doszło do kolizji. Spowodował ją kierowca, który jechał bez uprawnień. Na miejsce szybko przyjechała policja, ale sztab Dariusza Jońskiego, kandydata KO do Sejmu, był szybszy. To właśnie drużyna Jońskiego, która prowadziła kampanię w okręgu sieradzkim, zatrzymała pirata drogowego i zabrała mu kluczyki.

Kierowca zatrzymany przez sztab Dariusza Jońskiego, fot. Twitter.com - print screen Otwórz galerię (4)