Katolicy zaprotestują przeciwko upolitycznianiu Kościoła. "Część z nas boi się iść na niedzielną Mszę"

pinio67 2 godziny temu Oceniono 58 razy 50

Jak przyjdzie co do czego to i tak uklękniecie przed klechą, bez względu na to, co będziecie deklarować. I tak też oni was widzą - jako klęczące poddane ich władzy stado. I proporcjonalnie do tego postrzegania przejmują się waszym głosem.

Nie współczuję - jesteście tego warci.