Akcja "SMOG". 5 tys. policjantów sprawdzi na drogach stan techniczny i emisję spalin pojazdów

Podczas akcji "SMOG" policjanci sprawdzają m.in. jakość spalin oraz ogólny stan techniczny zatrzymanych do kontroli pojazdów, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. "W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny" - informuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Akcja "SMOG" na polskich drogach. W tym roku policjanci zatrzymali ok. 7,8 tys dowodów rejestracyjnych

Policyjne akcje "SMOG" są przeprowadzane mniej więcej co miesiąc. Czasem mają one wymiar lokalny i są przeprowadzane na terenie jednego województwa, czasem obejmują cały kraj. Ostatni raz policjanci "uzbrojeni" w dymomierze i analizatory spalin ruszyli do pracy w poniedziałek 30 września. W czasie dziewięciu tegorocznych akcji "SMOG" skontrolowali ok. 220 tys. pojazdów i zatrzymali blisko 7,8 tys. dowodów rejestracyjnych.

Akcje "SMOG" mają charakter kontrolno-prewencyjny, ale także informacyjno-edukacyjny. W czasie ich trwania funkcjonariusze policji przypominają kierowcom, że niesprawne technicznie pojazdy, które emitują spaliny o nadmiernej toksyczności, są jedną z przyczyn pogarszania się jakości powietrza, którym oddychamy.