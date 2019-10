Atak gazem na sąsiadów. "Fakty" TVN pokazują nagranie z kamienicy wynajmowanej od Banasia

kunwyscigowy godzinę temu Oceniono 19 razy 15

Nie rozumiecie dlaczego suwenera to nie ruszy?



A dlatego, że w sobotę wieczór suweren zdejmuje gumofilce, zakłada modny dres i łańcuch z dmuchanego złota, zbiera żonie 3 razy po 500+, Zbiera się z kolegami - chlają wódę i wsiadają do BMW za 3 tys i pędzą do banasiowej willi.

Za to w niedzielę z żoną i brajankiem i vaneską w pierwszym rzędzie w kościele wyją rzewne piosenki do obrazka.