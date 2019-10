Odnalazł się skradziony rower minister Jadwigi Emilewicz. Złodziej porzucił go w krzakach

Policja w Poznaniu poinformowała o odnalezieniu roweru Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii oraz kandydatki Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Jednoślad został skradziony 29 września. Minister wybrała się na nim na niedzielną mszę i zostawiła przed kościołem na Wzgórzu Świętego Wojciecha. Stamtąd zabrał go złodziej. Po kradzieży Emilewicz zaapelowała na Facebooku o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Złożyła też zawiadomienie na policji.

REKLAMA

Czytaj też: Jadwiga Emilewicz pojechała do kościoła rowerem. W trakcie mszy ktoś go ukradł

Poznań. Odnalazł się rower minister Emilewicz. "Możliwe, że sprawca chciał się go pozbyć"

We wtorek rower minister Emilewicz został odnaleziony w krzakach w centrum Poznania, gdzie został porzucony przez złodzieja - podaje poznańska "Gazeta Wyborcza". Ma ślady zniszczenia i uszkodzone koła, nie nadaje się do jazdy. - Możliwe, że po nagłośnieniu kradzieży w mediach sprawca chciał się go pozbyć - powiedział w rozmowie z portalem rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Funkcjonariuszom nie udało się na razie ustalić sprawcy kradzieży.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska współpracujący z Emilewicz. "Jeżeli myślicie, że polityczną wiadomością dnia jest poparcie udzielone przez Lecha Wałęsę PSL, to się mylicie. Wyobraźcie sobie, że w Poznaniu odnaleziony został rower Jadwigi Emilewicz" - napisał.