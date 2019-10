Włamanie do szpitala w Gdyni. Złodzieje ukradli sprzęt medyczny o wartości 700 tysięcy złotych

didja 2 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Mam nadzieję, że prokuratura dopatrzy się - oprócz kradzieży mienia znacznej wartości - co najmniej spowodowania zagrożenia zdrowia i życia znacznej liczby osób, a sąd oprócz kary za kradzież uwzględni również odszkodowanie dla poszkodowanych pacjentów.



Inna sprawa, że tomograf to nie stetoskop, tak łatwo, szybko i po cichu nie da się go ukraść...