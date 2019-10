Jest wyrok ws. bohatera filmu Sekielskiego. 400 tys. zł zadośćuczynienia od księdza i parafii

katerina323 godzinę temu Oceniono 13 razy 11

Czy znajdzie się w naszym pięknym kraju, chociaż jeden sprawiedliwy sędzia,tak jak we Francji (mamy ich podobno 10 000) co postawi zarzut ukrywania pedofilii biskupowi ?To kilkudziesięciu purpuratów, co dziennie, morduję Pana Jezusa,wbijając Mu w nogi i ręce gwożdzie !!!!! Poprzez ukrywanie pedofilli,obżarstwo i pijaństwo,życie w luksusie,machinacje finansowe,grzechy nieczystości itd,itp.....To biskupi doprowadzą do upadku kościoła w Polsce !!!!!!