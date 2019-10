W Skawinie ludzie częściej chorują na raka. Niepokojący raport Uniwersytetu Jagiellońskiego

udno godzinę temu Oceniono 4 razy 2

A ja bym na razie wstrzymał przelew dla Pań autorek opracowania i kazał im go poprawić. A autorom artykułu przez sekundę zastanowić się przed kopiowaniem nagłówków. Zajrzałem do raportu. Jesem bezpośrednio zainteresowany więc dokładnie. I skoro liczba zgonów z powodu chorób krążenia i nowotworów wzrosła w sumie o 16 czy 17 procent to pierwsze co przychodzi do głowy to to, że taki sam spadek powinien wystąpić w innych kategoriach. A co spadło? Otóż wypadki o 2,5%, Inne (co to jest inne - czyżby przypadki niezdiagnozowane w 2008?) o około 5%. I jeszcze jakieś ułamki. Więc gdzie jest reszta? Otóż jest. O ile liczby dla 2008 sumują się do 100% o tyle dane dla 2016 sumują się do 106,7% :) Mamy gratis 6,7% zgonów od Pań autorek. Ja naprawdę nie kwestionuję wpływu zanieczyszczen. Jestem przekonany, że jest. Tak jak piszę. Mieszkam w Skawinie i jestem bezpośrednio zainteresowany ale chciałbym zobaczyć poprawny i profesjonalny raport. Bo na razie to jest generator clicków. Populacje w poszczególnych obszarach skrajnie różne. Brak pogłębionej analizy. Naprzykład z wykresów wynika, że obszarze przemysłowym Skawiny i Kopance jest najmniej zachorowań na choroby płuc? Paradoks? Smog konserwuje? Otóż nie. Pewnie jest jakiś inny czynnik który nie jest brany pod uwagę? Jaki? Nie wiem ale dla mnie ten raport stawia więcej pytań niż odpowiedzi. A pierwsze jest o jego poprawność. Może najpierw niech ktoś przeliczy procenty we wszystkich analizach. Tak na wszelki wypadek.