Łódź. Zapytali policjantów, czy mają fifkę. Funkcjonariusze odebrali im dwie torebki marihuany

yaspiman 21 minut temu Oceniono 5 razy 1

chory kraj. pijany i naćpany kierowca - do 2 lat. posiadacze ziela - do 3 lat. dla mnie prawdziwym zagrożeniem jest pijany kierowca, a jak ktoś sobie spokojnie zajara to zupełnie mi to nie przeszkadza.