Mrowiny. Zabójstwo 10-letniej Kristiny. Podejrzany zostanie zbadany przez seksuologa

O to, aby do zespołu badającego Jakuba A. dołączyły kolejne osoby, zawnioskowali psychiatrzy odpowiedzialni za stworzenie opinii na jego temat. 22-latka zbadają także psycholog oraz seksuolog. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", biegłym seksuologiem, który zbada Jakuba A., został profesor Zbigniew Lew-Starowicz.

Jakub A. zostanie zbadany przez seksuologa. Jest podejrzany o zabójstwo 10-latki

Powołanie biegłego seksuologa można uznać za zaskakujące, ponieważ po sekcji zwłok 10-letniej Kristiny z Mrowin wykluczono, że zbrodnia miała motyw seksualny. Śledczy uznali, że przestępstwo seksualne zostało upozorowany po śmierci dziecka, aby zmylić prowadzących dochodzenie. Przez pewien czas śledczy prowadzili działania nakierowane na zbrodnię na tle seksualnym i poszukiwali osób, które w przeszłości dokonały takich czynów. Kiedy sekcja wykazała, że gwałt został upozorowany, Jakub A. usłyszał zarzut znieważania zwłok. Powołanie seksuologa może jednak świadczyć, że zdaniem biegłych podejrzewanym o zabójstwo Kristiny z Mrowin powodowały inne motywy, niż przedstawiane do tej pory (Jakub A. miał być zakochany w matce 10-latki, a zbrodnię miał popełnić z zazdrości).

Zabójstwo Kristiny z Mrowin

10-letnia Kristina z Mrowin zaginęła 13 czerwca 2019 roku w drodze ze szkoły do domu. Jej ciało zostało znalezione tego samego dnia. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były rany kłute klatki piersiowej i szyi. 16 czerwca zatrzymany został podejrzany o zabójstwo Jakub A. Postawiono mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz podżegania innej osoby do udziału w zbrodni. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.