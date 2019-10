Prokuratura Krajowa ukrywała istnienie tego pisma. Dotarliśmy do dokumentu ws. relacji z Kościołem

matts06 godzinę temu Oceniono 38 razy 34

Powtórzę swój apel także tutaj, bo to musi głośno wybrzmieć. Czas skończyć z przywilejami Kościoła w Polsce!!!! Tylko kto to ma zrobić? Apeluję do osób o poglądach lewicowych, które ciągle się wahają na kogo oddać głos w niedzielę, czyn a KO czy na Lewicę, głosujcie na Lewicę. Dziś rano kandydat PO Paweł Kowal powiedział, że w KO jest sporo osób, które będą bronić eucharystii. Teraz słuchałem audycji, debaty RMF i kandydatka KO wyraźnie powiedziała, że nie ma mowy o usunięciu religii ze szkoły, ale to jeszcze nic, to jest pikuś, bo powiedziała, że nie ma mowy o skończeniu z finansowaniem religii w szkole z budżetu państwa. Nie wierzcie, że KO może zrobić cokolwiek w sprawie świeckiego państwa, nie dajcie się po raz kolejny nabrać. Proszę wszystkich, którzy mają poglądy lewicowe, by 13.10 dobrze zastanowili się na kogo oddają swój głos. Nie musicie głosować na konserwatystów udających lewicę, możecie głosować na Lewicę. Jasne, że na listach Lewicy są też nieciekawi kandydaci, nie dało się tego uniknąć, ale jest też wiele fantastycznych osób, dużo takich osób jest na drugiej pozycji, przy 10-12% mogą się nie dostać do sejmu, przy 14-15% pewnie się dostaną. Każdy głos może być na wagę złota, więc drodzy lewicowcy bardzo was proszę, głosujcie zgodnie ze swoimi poglądami.