Georgette Mosbacher: 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz

xyz_xyz1 godzinę temu Oceniono 15 razy 7

Będzie to wyglądał tak jak kiedyś na granicy Wielkiej Brytami - padną pytania o cel wizyty, środki na utrzymanie miejsce pobytu czyli gdzie do kogo po co z czym i w jakim celu gdzie będzie mieszkała i za co żył czy ma ubezpieczenie zdrowotne itd itp. Jeśli coś będzie nie tak zostanie się cofniętym. My będziemy bardziej podejrzani niż obywatele Francji czy Niemiec czy Holandii - niestety.