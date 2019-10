Świętokrzyskie. Wypadek na przejeździe kolejowym. 49-letnia kobieta wjechała pod pociąg towarowy

art_102 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Pomijając brawurę czy nieuwagę kierowców, to problem z przejazdami kolejowymi jest taki, że jesli nawet jesteś przesadnie ostrożny, to możesz skończyć jak ta pani. Jeśli nie zadziała sygnalizacja świetlna, automatyczny szlaban, czy dróżnik - a tego nie wiesz - w wielu przypadkach trzeba by zatryzmac auto, wysiąść, podejść do torów, rozejrzeć się, wsiąść, ruszyć, chociaż do tego czasu sytuacja może się zmienić, szczególnie, jak pędzi Pendolino. Dlaczego?

Bo często przejazdy przechodzą przez las, zaraz za nim są zakręty, więc widać tylko mały odcinek torów, widok zaslaniają też drzewa, no i bardzo często zasłoniete drzewami, czy budynkami tory idą pod dużym skosem, więc jak jeszcze w jedną stronę można coś zobaczyć , to w drugą bez wysiadania z auta nie ma szans.

Tam, gdzie jeżdżą pociągi szybkobieżne, powinny być zrobione wiadukty, na pozostałych - gdzie tylko możliwe, ustawione lustra, podobnie jak na niektórych skrzyżowaniach.

Rozpisuję się, bo często jeżdzę na trasie gdzie jest chyba z 5 przejazdow różnej maści i zawsze sprawdzam czy jest pusto, ale sprawdzam na ile jest to możliwe, bo w większości przypadków, możliwości ograniczone, co mnie stresuje...



Problemem są też tory, po których "prawie nic nie jeździ" i miejscowi zaczynają je traktować, jak nieczynne.