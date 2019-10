"Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP" to inicjatywa Patrycji Krzymińskiej, która w ten sposób chciała upamiętnić Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. W ramach zbiórki zgromadzono prawie 16 milionów złotych.

Gdynia. Prawie 16 milionów z ostatniej puszki Pawła Adamowicza przeznaczonych zostało na zakup sprzętu do szpitali

Zarząd WOŚP zdecydował, że pieniądze z ostatniej puszki Pawła Adamowicza zostaną przekazane na potrzeby szpitali w Gdańsku. Teraz prezydent tego miasta przedstawiła listę sprzętu, który został zakupiony dzięki inicjatywie.

Aleksandra Dulkiewicz za pośrednictwem Facebooka poinformowała, że sprzęt medyczny zostanie przekazany dla Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Szpitala Dziecięcego Polanki, Szpitala imienia Kopernika Copernicus PL Sp z o.o. oraz Szpitala św Wojciecha Copernicus PL SP z o.o. Na liście zakupów znalazło się: wyposażenie medyczne, karetka typu N, 2 rezonanse magnetyczne, 2 systemy monitorowania pacjenta, głowica echo do ultrasonografu, echokardiograf, 2 aparaty do znieczulania, 3 materace przeciwodleżynowe, fotel kąpielowy, laser do leczenia blizn pooparzeniowych, USG, Inkubator, RTG, Tomograf komputerowy oraz zestaw do trudnej inkubacji oraz do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych.