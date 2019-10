TOPR ostrzega przed wyprawami w wyższe partie Tatr. Na Kasprowym leży nawet 30 cm śniegu

stefan4 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

> nie byli w stanie sami zejść ze sprzętem, który mieli. Można powiedzieć, że prawie wcale

> go nie mieli



To moze ja wymienię, jaki sprzęt jest potrzebny.

* RAKI. Ich zamocowanie do butów musi być pewne, to znaczy również buty nie mogą być byle jakie. Początkujący potrzebują trochę (niewiele) czasu, żeby nauczyć się chodzić w rakach.

* CZEKAN. Jak poślizgniesz się i pojedziesz, to same raki Cię nie zatrzymają; przeciwnie, spowodują, że będziesz jechał głową w dół. Czekan jest na to radą. Ma być trzymany w ręce, a nie przy plecaku i przywiązany do tej ręki.

* LATARKA. Jesienią i zimą mrok nadchodzi wcześnie, a zawsze coś moze opóźnić Twój powrót.

* NIEPRZEMAKAŁ.

* COŚ NA ZĄB. Głodny jesteś bezradny.

* SMARTFON Z DOBRZE NAŁADOWANĄ BATERIĄ.