Janówka. Odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. Byli poszukiwani po wybuchu gazu

W wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Janówce doszło do pożaru oraz częściowego zawalenia się budynku. Siła wybuchu była tak duża, że ciężko ranny został dziewięcioletni chłopiec, który razem z 72-letnim mężczyzną znajdował się wtedy w domu. Dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami nóg i brzucha.

REKLAMA

Janówka. Odnaleziono ciała dwóch mężczyzn po wybuchu butli z gazem

Przez kilka godzin po eksplozji służby w gruzach poszukiwały dwóch mężczyzn w wieku 28 i 72 lat. W akcji brało udział 11 zastępów strażaków oraz specjalna grupa poszukiwawcza z psami. Jak informuje Tvn24.pl, powołując się na policję, ciała obydwu zaginionych odnaleziono w niedzielę wieczorem.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że najprawdopodobniej młodsza z ofiar umyślnie spowodowała wybuch. - Wszedł do garażu na jednej z posesji, tam odkręcił butlę gazową i doprowadził do wybuchu - powiedziała w rozmowie z TVN24 Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Policjantka dodała, że po godzinie 14 policja otrzymała informację o niebezpiecznym mężczyźnie, który chodzi po ulicy z nożem i butlą gazową. Zanim na miejsce przyjechała policja, 28-latek wszedł do garażu zlokalizowanego na posesji, gdzie sam mieszkał, a następnie doprowadził do eksplozji. Patrol dotarł na miejsce dwie minuty po wybuchu.