Pogoda na dziś - wtorek 8 października. Na zachodzie i północy pojawi się dziś deszczowy front

Synoptycy przewidują na dziś zachmurzenie umiarkowane i duże zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Mieszkańcy południowej Polski będą się cieszyć większymi rozpogodzeniami.

Temperatura. Dziś termometry pokażą od 8 do 13 stopni

Dziś najniższa temperatura zapowiadana jest w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie ma być około 8 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. 10 stopni to temperatura prognozowana w województwie lubelskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Najcieplejszy dzień prognozowany jest na południu Polski: w Krakowie i Rzeszowie będzie 13 stopni, a w Katowicach, Kielcach i Wrocławiu około 12 stopni. W pozostałych regionach będzie 11 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 8 października. gazeta.pl

Opady. W większości kraju zapowiadane jest dziś spore zachmurzenie

Nad ranem większe rozpogodzenia przewidywane są w południowych i centralnych województwach. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego. W pierwszej części dnia nad zachodnią Polskę zacznie nadciągać deszczowy front, który do wieczora zacznie się przesuwać na północny wschód kraju. Deszcz przewidywany jest w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W pozostałych regionach bez opadów. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

