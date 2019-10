Policjanci z Kietrza (woj. opolskie) od kilku tygodni zajmowali się sprawą kradzieży torów kolejowych, do których dochodziło na terenie gminy. Udało im się ustalić, kiedy może dojść do kolejnej kradzieży i przygotowali zasadzkę, podczas której na gorącym uczynku udało im się zatrzymać sprawców, gdy wycinali kolejne partie torów.

Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w momencie, gdy złodzieje pakowali do auta pocięte szyny. Zatrzymani są w wieku od 42 do 47 lat, znaleziono też przy nich sprzęt do cięcia szyn. Na miejscu stwierdzono, że brakuje szyn na odcinku około 700 metrów. Według policyjnych wyliczeń straty związane z działalnością złodziei mogą wynieść do 700 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży, grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.