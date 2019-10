W weekend przymrozki i ulewne deszcze, możliwy też śnieg. IMGW wydaje ostrzeżenia przed opadami

W nadchodzący weekend czeka nas załamanie pogody. Nad Polskę zmierza arktyczne zimno znad Skandynawii, a w niektórych regionach kraju termometry pokażą ujemne wartości. Ochłodzeniu będą towarzyszyły opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla południowej części województwa śląskiego i małopolskiego.

REKLAMA

W weekend załamanie pogody. IMGW ostrzega przed opadami deszczu

Ostrzeżenia IMGW obowiązują do niedzieli do godzimy 9. Synoptycy przewidują, że opady deszczu w województwie śląskim i małopolskim wyniosą od 30 do 45 milimetrów na metr kwadratowy. IMGW wydał również ostrzeżenia drugiego stopnia w województwie zachodniopomorskim. Prognozuje się, że z powodu silnych opadów deszczu może zostać przekroczony stan ostrzegawczy na Zalewie Szczecińskim.

Deszczowo będzie również w innych województwach - opady o mniejszym natężeniu prognozowane są też w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i dolnośląskim. W centralnej Polsce temperatury wyniosą od 1 do 3 stopni, a w województwach lubelskim i podkarpackim - od 5 do 7 stopni. Miejscami przewidywane są opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach - śniegu. Warunki w górach już teraz są bardzo trudne. TOPR prosi o rozwagę i zaleca rezygnację z wyjść w wyższe partie gór. Szlaki już teraz są zasypane i oblodzone.