Jest wyrok ws. Art-B. Założyciel piramidy finansowej został skazany na sześć lat więzienia

To jedno z najgłośniejszych oszustw finansowych III RP. Proces w sprawie Art-B rozpoczął się w 2017 r. Wcześniej Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok sądu okręgowego z 2015 r. W toku śledztwa ustalono, że twórcy Art-B między 2005 a 2007 rokiem oszukali 170 osób, które przekazały spółce łącznie ponad 30 mln zł. Bogusław B. oraz jego współpracownik Maciej G. mieli obracać kapitałem swoich klientów, w rzeczywiście działali na zasadzie tzw. piramidy finansowej.

Jak podaje RMF za PAP, Bogusław B. został skazany na 6 lat więzienia i grzywnę w wysokości 100 tys. zł. Ponadto sad zobowiązał ich do zwrócenia pokrzywdzonym utraconych pieniędzy. Wyrok nie jest prawomocny.

