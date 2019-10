Pogoda. W stronę Polski zmierza arktyczne zimno. W weekend termometry wskażą ujemne wartości

Na pogodę w Europie wpływają obecnie dwa ośrodki ciśnienia - wyż znajdujący się nad Wielką Brytanią oraz niż, który meteorolodzy obserwują nad Rosją. Oddziałują one na siebie w taki sposób, że sprowadzą do Polski zimne powietrze znad Skandynawii. Sprawi to, że temperatura w ciągu kolejnych kilku dni wyraźnie spadnie. Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl wyjaśnił, że już w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w naszej części Europy może spaść nawet do -3 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Przed nami kilka chłodnych dni. W Zakopanem w ciągu dnia tylko 5 stopni

Zimno będzie także w ciągu kilku nadchodzących dni. Z prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niedzielę 6 października temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 5 stopni w Zakopanem do 11 stopni na zachodzie Polski. Podobne wartości odnotujemy także w poniedziałek. We wtorek możemy spodziewać się nieznacznego wzrostu temperatury. Termometry wskażą wówczas 8 stopni w miejscowościach podgórskich i na Podlasiu i maksymalnie 12 stopni w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Pogoda. W Tatrach spadł śnieg. TOPR apeluje o rozwagę

Przypomnijmy, że w nocy ze środę na czwartek w Tatrach spadł śnieg. Od tamtej pory warunki na górskich szlakach są bardzo trudne. TOPR prosi o rozwagę i zaleca rezygnację z wyjść w wyższe partie Tatr. Szlaki są zasypane i oblodzone. Niewykluczone, że wystąpi także zagrożenie lawinowe.