Niedziele handlowe 2019. Czy 6 października sklepy będą otwarte?

6 października nie jest niedzielą handlową. Wynika to z zasady, według której w 2019 roku niedziele handlowe wypadają w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Oznacza to, że na kolejną niedzielę , podczas której będziemy mogli zrobić zakupy, poczekamy aż do 27 października. 6, 13 i 20 października to niedziele, w czasie których supermarkety i sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte.

Kalendarz niedziel handlowych na 2019 rok Fot. Gazeta.pl

Niedziele handlowe 2019. Gdzie można coś kupić w niedzielę niehandlową?

Podział na niedziele handlowe i niehandlowe został wprowadzony na mocy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta z 2018 roku. Dokument ten reguluje, która niedziela jest handlowa, a która nie, ale wskazuje także sklepy, które mogą być otwarte bez względu na zakaz handlu. Gdzie można coś kupić w niedzielę niehandlową? Takimi sklepami są m.in. apteki, stacje benzynowe, punkty pocztowe oraz sklepy, w których w niedziele sprzedaje właściciel przedsiębiorstwa.