Wypadek śmigłowca Mi-17 na lotnisku w Leźnicy Wielkiej. Maszyna jest poważnie uszkodzona

Na lotnisku wojskowym w Leźnicy Wielkiej doszło do wypadku śmigłowca wojskowego Mi-17. Maszyna należy do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Załodze śmigłowca nic się nie stało, jednak został on poważnie uszkodzony.

Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta