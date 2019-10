Prognoza pogody na tydzień [7-13 października]. Na początku ochłodzenie, później temperatury do 17 stopni

Według wstępnych prognoz w tym tygodniu czeka nas zmienna pogoda. W niektóre dni przewidywane jest niemal bezchmurne niebo, a w kolejnych może pojawić się więcej chmur oraz deszcz.

REKLAMA

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Początek tygodnia będzie słoneczny

W pierwszy dzień tygodnia najniższa temperatura prognozowana jest w województwie podlaskim, gdzie będzie maksymalnie 7 stopni. Najcieplejszy dzień zapowiadany jest z kolei w Zielonej Górze, gdzie termometry pokażą dziś około 12 stopni. Na zachodzie będzie i północy ma być około 10-11 stopni. Na wschodzie i południu meteorolodzy prognozują około 8 stopni. W pierwsze dwa dni nowego tygodnia przewidywane są spore rozpogodzenia. W poniedziałek umiarkowane zachmurzenie pojawi się w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. Dodatkowo niewielkie opady deszczu mogą czekać dziś mieszkańców Lublina i Koszalina. We wtorek niewielkie zachmurzenie prognozowane jest głównie na północy i zachodzie kraju. Będzie jednak całkiem słonecznie. Najniższa temperatura, 9 stopni, ponownie na Podlasiu. 12 stopni prognozowanych jest w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim. W pozostałych regionach około 10-11 stopni.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek.

W środę wróci pochmurna i deszczowa pogoda. Zachmurzenie umiarkowane i duże oraz opady deszczu przewidywane są dla niemal całej Polski. Jedynie w województwie podkarpackim prognozowane są większe rozpogodzenia. Nie powinno tam też padać. W porównaniu do poprzednich dni będzie dziś trochę cieplej: od 10 i 11 stopni pokażą termometry na wschodzie i w centrum. Na zachodzie z kolei temperatura będzie się wahać od 13 do 14 stopni. W czwartek deszcz i chmury prognozowane są dla województwa wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W pozostałych regionach duże rozpogodzenia. Tego dnia termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie do maksymalnie 15 stopni na południowym zachodzie kraju. W piątek piękna pogoda czeka mieszkańców całej Polski: wtedy też niebo będzie prawie bezchmurne, a na dodatek nigdzie nie powinno padać. Zapowiadane są też temperatury od 13 do 16 stopni.

Pogoda na weekend. W niedzielę duże zachmurzenia i intensywne opady deszczu

W sobotę pochmurny dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego. W tych regionach dodatkowo będzie padać. W województwie podlaskim przewidywanych jest około 12 stopni. Najcieplej będzie we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie gdzie termometry pokażą nawet 17 stopni. W pozostałych regionach 14-16 stopni. W niedzielę nad Polskę nadciągnie deszczowy front, który obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Tego dnia będzie bardzo pochmurno i deszczowo. Mimo wszystko termometry pokażą dziś od 14 stopni na północy do 17 stopni na południu kraju.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.