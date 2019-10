Pszczoły uznano za najważniejsze zwierzęta świata. Kryzys klimatyczny może je zdziesiątkować

stachkaz47 6 minut temu 0

To taka sama prawda jak to , że pokojowe manifestacje i parady równości zagrażają

WOLNOŚCI starego dziadygi z ŻOLIBORZA.

On nie może im się sprzeciwstawić i skutecznie blokować przez to jest zagrożona

jego WOLNOŚĆ,wolność człowieka WOLNOŚĆI .

Zapomniał DEMAGOG co wyczyniał na miesięcznicach .

NARODZIE - broń się przed tym człowiekiem.