Kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany. Uznano cud za jego wstawiennictwem

Już we wrześniu pojawiły się informacje, że Prymas Tysiąclecia zostanie ogłoszony błogosławionym. By do tego doszło, po spełnionej serii wymogów potrzebna była tylko decyzja papieża Franciszka. Jak poinformowano 3 października, głowa Kościoła podpisała stosowne dokumenty.

REKLAMA

Papież Franciszek zatwierdził dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden z nich oficjalnie uznaje cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji

- napisano w komunikacie biura prasowego Watykanu. Przed Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych cud badały dwie komisje: teologiczna i medyczna. Obydwie wydały pozytywną opinię.

Cud za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Beatyfikacja już w czerwcu?

Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przypisuje się cud z 1991 roku, 10 lat po śmierci prymasa. Chodzi o sprawę 19-latki, która zachorowała na nowotwór tarczycy z przerzutami. Nie dawano jej szans na przeżycie, ale kobiecie udało się wygrać z rakiem. Nagłe uzdrowienie nastąpić miało po tym, jak jej bliscy i siostry zakonne modlili się za wstawiennictwem właśnie prymasa Wyszyńskiego.

>>Wieloletni korespondent z Watykanu komentował pontyfikat Jana Pawła II: "Przerost wiary prowadził go do naiwności":

"Tygodnik Powszechny" jeszcze we wrześniu wskazywał, że papież Franciszek podpisze ten dekret, ale podał też możliwą datę ogłoszenia kard. Wyszyńskiego błogosławionym.

Jak nas poinformowano w Watykanie, na życzenie kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, beatyfikacja odbędzie się w czerwcu 2020 r. w Warszawie - pisał "TP".