Śmierć Piotra Woźniaka-Staraka. Kobieta z motorówki nie usłyszała zarzutów

mppmpp 3 godziny temu Oceniono 24 razy 20

Dlaczego normalny człowiek nie może kota na swojej działce zakopać nie mówiąc o pochówku człowieka, a pan Starak leży sobie poza miejscem do tego wyznaczonym. Jesteśmy równi wobec prawa, czy tak jak na wschodzie, so równi i bogatsi? Co robi w tej sprawie lokalny sanepid? CO robi w tej sprawie urząd nadzorujący sanepidy? Pytam się jako obywatel. Pozdrawiam.