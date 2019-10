cacadux godzinę temu Oceniono 16 razy 12

Terlecki: Publiczna służba zdrowia w Polsce uchodzi za jedną z najlepszych w Europie.

No i co totalna opolzycjo ? Głupi0o wam ? Skoro sam towarzysz Terlecki twierdzi że jest najlepsza to znaczy że jest najlepsza. I przekonuje wszytskich swoja najlepszością, niedowiarkom otwieraja oczy i pokazując: tak, to my zrobilismy, tymi ręcami. I to jest nasz sukces i nikt go nam nei odbierze.

A na potwierdzenei obejrzyjcie sobie radosna gębę tego ćpuna :

www://wiadomosci.dziennik.pI/polityka/artykuly/609216,terlecki-sluzba-zdrowia-pis-po-kampania-wybory-polityka.html

Czyż nei jest uroczy ? Chodząca reklama butaprenu.