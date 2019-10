"Egzekucja" podobizny posła PO w Kielcach. Policja: pomógł monitoring [WIDEO]

Kartonowa podobizna posła PO i kandydata w tegorocznych wyborach parlamentarnych Artura Gierady została powieszona w weekend na jednym z drzew w Kielcach.

- Została najpierw skradziona, a później dokonano na niej egzekucji. Związane nogi, zakneblowane usta, ucięta głowa, a później zostało powieszona w jednym z parków miejskich, gdzie drzewo posłużyło jako szubienica - komentował w poniedziałek Artur Gierada. Wcześniej kilkunastu innym podobiznom polityka także zostały ucięte głowy.

Parlamentarzysta o sprawie powiadomił policję, złożył również zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód.

Kielce. Wybory parlamentarne 2019. Ukradziona reklama Artura Gierady

Jak poinformowała we wtorek Komenda Miejska Policji w Kielcach, funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. To 25 i 31-letni mieszkańcy Kielc. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, mają usłyszeć prokuratorskie zarzuty. W ich zatrzymaniu pomógł m.in. zapis monitoringu.

"Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań" - czytamy w komunikacie kieleckiej policji.