Pogoda. Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i zagrożenia hydrologiczne na północy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują one w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim.

Pogoda. Synoptycy zapowiadają intensywny deszcz - ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla Polski

Na północy kraju ostrzeżenia obowiązują do godziny 12. Z kolei na południu intensywne opady deszczu przewidywane są także w godzinach popołudniowych. W tym czasie synoptycy przewidują umiarkowane i silne opady deszczu na poziomie od 30 do 40 mm. W najbardziej południowych powiatach możliwa jest suma opadów dochodząca do 50 mm.

Dodatkowo w województwach zachodniopomorskim i pomorskim wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Obowiązują one do czwartku 3 października, do godziny 8 rano. W związku z intensywnymi opadami deszczów przewidywane są wzrosty stanów wody w rzekach. Możliwe, że w niektórych miejscach przekroczone zostaną stany ostrzegawcze. Ostrzeżenia dotyczą m.in. rzek przymorza, które obejmują rzeki: Słupię, Kamienicą, Skotawą, Łupawę, Łebę i Piaśnicę.