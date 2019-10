Policja zwraca uwagę na "niechronionych". Akcja rusza w całej Polsce

luki.wawa 2 godziny temu Oceniono 9 razy 5

Akcja popelina uważam za rozpoczęto = prawdopodobnie tak komendant relacjonuje takie akcje

Przecież to jest śmieszne i żałosne. Może w końcu policja i inne służy przestaną udawać że zajmują się bezpieczeństwem na drodze. Wypisują tysiące mandatów, co chwile jakaś nowa akcja popelina a ludzie jak ginęli tak giną. Jak taki komendant może pobierać wynagrodzenie.

Jak się nie wprowadzi systemowej zmiany to nadal się nic nie zmieni.

Ludzi trzeba nauczyć od nowa poruszania się na drogach i konsekwencji z tym związanych - wszystkich od małego po zawodowego kierowce - wszystkich (samą Policje też)

A policje nauczyć wyłapywania patologi i przeciwdziałaniu. A nie robienia statystyk mandatowych czy innych bzdur. Policjant powinien pomagać kierowcom a krnąbrnych surową karać.

Dlatego każdy z nas widzi każdego dnia tysiące nieprawidłowości - które powinny być eliminowane. A każdy z nas wie że mu by życia na to zabrakło. Jeżeli nikt za to się nie weźmie systemową to nic się nie zmieni. Pięknym przykładem jest to jak ktoś ważny przyjedzie do Polski - ściąganych są tysiące policjantów do zabezpieczenia i okazuje że nie ma żadnego na drodze - i co i nie ma żadnego śmiertelnego. Reasumując dzisiaj czy ta Policja coś robi czy nie efekt jest dość przypadkowy czasami żaden czasami jakiś.

Tylko szkoda tych ofiar którzy praktycznie każdego dnia giną. Nowa akcja popelina tu nic nie zmieni