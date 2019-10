Lidzbark Warmiński. 21-latek dźgnął swoją żonę kilkanaście razy. Zginął w trakcie ucieczki

antykonformista 14 minut temu Oceniono 3 razy 3

21 lat. Mąż. Więc pewnie i dziecko było.

Audi. Jakże by inaczej. Choć mógł to być jeszcze BMW lub Golf III-IV.

Tak się im do dorosłości spieszyło.

W kilka lat zrobili to, do czego na przykład ja nie dojrzałem w wieku 40 lat.

Czy oni dojrzeli? Wątpię.



Jaki ten świat społeczny jest pełen pułapek. Jak bardzo niedopasowany do człowieka. To człowiek ma się dopasować do świata i udawać że jest szczęśliwy.

I ci słabi się na to łapią. Smutne.