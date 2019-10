Od prawie dwóch miesięcy nie mogą znaleźć 16-letniej Julii. "Ktokolwiek widział, proszony jest o kontakt"

blubrystaregomarycha godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Kiedyś mi taka laska znajoma z widzenia powiedziała, że pojechali z facetem do innego miasta, imprezowali kilka dni, a matka w tym czasie zaalarmowała policję i wszyscy jej szukali. Nie zadzwoniła, bo po co. Nosz ręce opadają. Za poszukiwania nie musiała zapłacić. Ludzie mają siano w głowie zamiast mózgu. Z drugiej strony, życzę takiego scenariusza, bo to by oznaczało, że jest cała i zdrowa