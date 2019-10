Turysta z Wielkiej Brytanii zwiedzał okolice Białej Podlaskiej. W zagajniku odkrył odrzutowiec

veronicahighlander 24 minuty temu Oceniono 3 razy 3

A co was obchodzi co ktoś trzyma sobie w ogrodzie, czy to nie jest naruszanie prawa do prywatności co to ma być że ktoś sobie lata dronem nad czyjąś posesją i wszystko fotografuje, ja sobie nie życzę aby ktoś mi zaglądał do ogrodu