Katowice: policja szuka mężczyzny, który włamał się do domu na Brynowie. Zginęły m.in. carskie ruble

Do kradzieży doszło 26 września 2019 roku na ul. Parczewskiego w katowickiej dzielnicy Brynów. Podejrzewany o włamanie mężczyzna wszedł do domu jednorodzinnego w czasie nieobecności właścicieli budynku i ukradł różnego rodzaju kosztowności - biżuterię, gotówkę, zegarki oraz carskie ruble. Zdarzenie to zarejestrował monitoring. Wizerunek mężczyzny podejrzewanego o włamanie i kradzież został upubliczniony.

Katowice: Policja prosi o pomoc w identyfikacji złodzieja

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach proszą o pomoc w zidentyfikowaniu i znalezieniu mężczyzny, który włamał się do domu jednorodzinnego w Brynowie. Zgłoszenia w tej sprawie można kierować do Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nr tel. 32 200 28 58, 32 200 25 55 lub pod adresem e-mail: ppm@katowice.ka.policja.gov.pl.