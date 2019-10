Łódź. Radiowóz śmiertelnie potrącił psa. Nie zatrzymał się, ale zostawił po sobie tablicę rejestracyjną

wichura 3 godziny temu Oceniono 11 razy 7

Cholera... Gdyby jeszcze mundurowi, to by się wykręcili, że "na interwencję się spieszyli". A tak?

"Spieszyłem się, by przekazać radiowóz policjantom, oczekującym by spieszyć się na interwencję"?

I tak "pozamiatają" sprawę.