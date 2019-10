Sędzia wygrała proces ze Skarbem Państwa. Ministerstwo Zbigniewa Ziobry ma przeprosić, ale zapowiada kasację

kutyna4nogi 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Zero. Nadal opluwa sędziów i z pewnością przegra sprawę w S N czyba ze do tego czasu P...da opanuje całe Sadownictwie w Polsce !!!! Szef Pebiaka przegrał sprawę o zniesławienie i został ukarany za spóźnienie się do Sądu Polskiego na rozprawę!!!- i teraz wykorzystuje aparat represji Państwa aby zniszczyć ta Sędzinę!!!

Winę za taki tok spraw ponosi Była Premier K..cz za spóźnienie się do Sejmu gdzie było głosowanie nad postawieniem ZERA przed trybunałem Stanu!!!-opalała się ...czka nad. morzem - hahaha !!!!

Teraz porządni Polacy cierpią z powodu takiego g....Szefa

Szanowna Cenzura używam tylko nazw historyczno polityczni- telewizji Publicznej—- chyba nie obrzucicie bo wazelina będzie lustrowana na wyborach 13 października a ja Pojdej i Zagłosuje ale nie za cenzura!!!