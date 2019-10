Łódź. "Łowcy głów" zatrzymali pedofila. Uciekł z Irlandii Północnej, wcześniej służył w Legii Cudzoziemskiej

Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w Łodzi. Na jego trop wpadli policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu, czyli tzw. "Łowcy głów". Polak podejrzany o liczne przestępstwa seksualne od kilkunastu lat mieszka w Irlandii Północnej. Tam miał krzywdzić dzieci, osoby starsze i nieporadne. Postawiono mu ponad 80 zarzutów, jednak po opuszczeniu policyjnego aresztu mężczyzna zniknął. Wydano za nim dwa europejskie nakazy aresztowania.

REKLAMA

Uciekł z Irlandii Północnej do Łodzi. Podejrzany Polak służył w Legii Cudzoziemskiej

Policjanci obawiali się, ze znalezienie podejrzanego Polaka nie będzie proste. Ustalili, że sprzedał swoje mieszkanie w Irlandii Północnej za dość dużą sumę pieniędzy, a kilkanaście lat wcześniej służył jako najemnik w Legii Cudzoziemskiej. Istniały podejrzenia, że zaszył się w jakimś odległym zakątku świata. Okazało się jednak, że ukrywał się w Łodzi. Poznał tam kobietę i dwa miesiące temu wprowadził się do jej mieszkania. Właśnie tam został obezwładniony i zatrzymany. Trafił do Aresztu Śledczego w Łodzi, gdzie oczekuje na decyzję sądu o przekazaniu go do Irlandii Północnej.