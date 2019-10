Ewakuacja w Świnoujściu. Dziś odbywa się akcja wydobycia niewybuchów z czasów II wojny światowej

W związku z akcją unieszkodliwienia bomb mieszkańcy Świnoujścia muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak podaje Radio Szczecin nie będzie można m.in. wpływać ani wypływać z portu. Zakaz te obowiązuje do 11:30. Ostatnie promy samochodowe odpłynęły o 9:20, a promy pasażersko-samochodowe o 10:30.

Świnoujście - marynarze podejmą dziś próbę wydobycia niewybuchów z czasów II wojny światowej

Prezydent Świnoujścia zarządził także ewakuację osób, które mieszkają w promieniu do 200 metrów od środka toru wodnego - dotyczy to mieszkańców budynków nr 25 przy ulicy Karsiborskiej, nr 2, 3, 4 przy ul. Barkowej, nr 1 przy ul. Kanałowej. Została ona przeprowadzona od godziny 8:30 do 10:30.

Dodatkowo na przestrzeni od 200 do 750 od środka toru wodnego Szczecin-Świnoujście obowiązuje zakaz przebywania na otwartej przestrzeni oraz zbliżania się do okien, balkonów czy tarasów.

Niewybuchy usuwać będą m.in. marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Bomby zostały rozpoznane jako brytyjska lotnicza mina morska typu Mark IV oraz brytyjska bomba głębinowa typu Mk-XIII. Łącznie obydwa niewybuchy zawierają około 500 kg materiału wybuchowego.