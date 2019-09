Mortimer nad Polską: nadciąga spore ochłodzenie. Szykuje się pochmurny i deszczowy tydzień

Wpływ niżu Mortimer (tak nazwali go niemieccy meteorolodzy) i przemieszczanie się przez Polskę frontów atmosferycznych sprawi, że najbliższy tydzień będzie wietrzny, chłodny i deszczowy - aż do niedzieli. Dopiero wtedy powrócić ma na chwilę złota jesień.

We wtorek przejaśnienia

Groźne wichury, które na początku tygodnia dały o sobie znać na zachodzie i w centrum Polski, w nocy z poniedziałku na wtorek maja osłabnąć. Według IMGW opady deszczu też będą znacznie słabsze. Nieco intensywniej, bo od 5 do 15 l/m2 popada we wtorek tylko w pasie północnym (od woj. zachodniopomorskiego po Podlasie). W reszcie kraju w ciągu dnia zaświeci Słońce.

Temperatura najniższa będzie nad morzem (12°C do 14°C), na pozostałym obszarze będzie się wahać od 13°C,14°C na północy do 21°C na południu. Maksymalne porywy wiatru dochodzić będą do 60 km/h, jedynie w obszarach podgórskich Beskidów do 70 km/h - to oznacza, że poniedziałkowe wichury powoli będą się wyciszać.

Następne dni chłodne i deszczowe - aż do niedzieli

Wiatr co prawda uspokoi się już od wtorku, ale znikną na dobre wtorkowe przejaśnienia. Pogodę w drugiej połowie tygodnia nadal kształtować będą niże. Środa, czwartek, piątek i sobota upłyną zatem pod znakiem opadów i zachmurzenia.

Temperatura w środę wyniesie od 12 do 17 stopni, aby w czwartek jeszcze spaść i to znacznie: od 10 do 15 stopni. Wiatr będzie już wtedy słaby i umiarkowany, z zachodu.

Niedziela przyniesie chwilowe ocieplenie

W niedzielę słaby wiatr będzie wiał z południa, a temperatura maksymalna prognozowana wynosi od 13°C do 17°C. Wówczas dostaniemy się pod wpływ wyżu znad Finlandii.