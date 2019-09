Tatry. Przewróciła się dorożka z turystami. Woźnica był pijany. Grozi mu do trzech lat więzienia

mmgazeta 2 godziny temu Oceniono 8 razy 8

"53-letni kierowca wozu"

Skoro to był "kierowca wozu" to wszystko jasne, musiał się wywalić po kielichu. Co za czasy! Wtedy, gdy tymi dorożkami w Kirach powozili zwyczajni woźnice to oczywiście na trzeźwo żaden z nich nawet by nie trafił do wjazdu do Kościeliskiej. Za to po wódeczce ...

Łza się w oku kręci, gdy się wspomni jak po zejściu z Czerwonych Wierchów albo Kominiarskiego można było się z pijanymi Góralami woźnicami poprzekomarzać w barze Harnaś. Gdzie pili cały dzień, a każdego bezpiecznie na polanę Pisaną dowieźli.

Koniec świata i tyle.