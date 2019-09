Pędził 239 km/h drogą S7. Policji tłumaczył, że 'lubi tak jeździć'. Za swoją brawurę zapłaci 500 zł

Do zdarzenia doszło na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W miniony czwartek około godziny 20 policjanci z nidzickiej drogówki podczas pełnienia służby w samochodzie wyposażonym w wideorejestrator zauważyli na drodze S7 samochód pędzący w kierunku Mławy. Na wysokości miejscowości Pawliki funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli drogowej. Po odczytaniu zapisów z wideorejestratora okazało się, że 22-letni kierowca przekroczył obowiązujące ograniczenie prędkości o 119 km/h - czytamy w oświadczeniu komendy powiatowej policji w Nidzicy.

22-latek twierdził, że lubi tak jeździć. Po sprawdzeniu jego tożsamości w policyjnych bazach danych okazało się, że wcześniej nie był notowany za zbyt szybką jazdę. To jego pierwsze tego typu wykroczenie

- poinformował asp. Piotr Szczepkowski w rozmowie z Gazeta.pl

Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 119 km/h kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł oraz 10 punktami karnymi.

W 2018 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do ponad 1200 wypadków drogowych, w wyniku których 140 osób zginęło, a ponad 1500 doznało obrażeń. Spośród wszystkich wypadków do prawie 400 doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu przez kierującego.