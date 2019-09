RCB: ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla całej Polski. W porywach do 100 km/h

Taka zmiana pogody spowodowana jest przez niż, który z niedzieli na poniedziałek zacznie przemieszczać się z Danii nad Bałtyk. Skutkiem tego frontu będzie między innymi porywisty wiatr, który prognozowany jest dziś w całej Polsce. Przed skutkami silnego wiatru ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda na dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla całej Polski. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują w całości województwa lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Dodatkowo ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w południowych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz w północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. W pozostałych regionach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W regionach, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń, przewidywane są porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. W wysokich partiach Tatr może wiać nawet do 140 kilometrów na godzinę. W województwach objętych pierwszym stopniem ostrzeżeń IMGW porywy wiatru mogą osiągnąć około 80 kilometrów na godzinę. W przypadku województwa dolnośląskiego możliwe jest podniesienie stopnia ostrzeżenia, zwłaszcza w zachodnich i centralnych powiatach.

Na zachodzie ostrzeżenia IMGW obowiązują do dziś do godziny 20-22. W centrum i na południu alert wydany został do północy. Najdłużej ostrzeżenie przed wiatrem obowiązuje w północno-wschodniej Polsce. Silny wiatr jest tam przewidziany do wtorku 1 października do około 6 rano.