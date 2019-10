Pierwszy dzień października przywita nas dużymi różnicami temperatur. W ciągu dnia synoptycy zapowiadają maksymalnie od 13 stopni w Gdańsku do 21 stopni w Krakowie.

Temperatura. W nocy temperatura spadnie miejscami do 8 stopni

Dziś najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców Gdańska, gdzie zapowiadanych jest tylko 13 stopni. Chłodniej będzie też w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie przewidywanych jest 14 stopni oraz w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, gdzie ma być około 15 stopni. Najcieplejszy dzień czeka z kolei mieszkańców Krakowa. Tam synoptycy prognozują nawet 21 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w województwach podkarpackim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. W pozostałych regionach od 16 do 19 stopni. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni na północnym zachodzie oraz do 13 stopni w centrum i na południowym wschodzie kraju.

Pogoda na dziś - 1 października. gazeta.pl

Opady. Kolejny dzień z umiarkowanym i silnym wiatrem

W dzień meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże z wyjątkiem południowych i południowo-wschodnich regionów. Dodatkowo w województwach opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim przewidywane są opady deszczu, miejscami do około 15 mm. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny. Nad morzem może wiać w porywach do 70 km/h, a w górach do około 80 km/h.

