Śmierć Jarosława Ziętary. Kluczowy świadek zeznał, że ciało dziennikarza rozpuszczono w kwasie

Maciej B., ps. Baryła, zeznawał w poznańskim sądzie okręgowym podczas piątkowego procesu ws. zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Były senator Aleksander Gawronik jest oskarżony o nakłanianie do porwania, pozbawienia wolności i zabicia Ziętary w 1992 roku. To nie pierwszy raz, kiedy "Baryła" zeznaje w tej sprawie. Były gangster, który odsiaduje dziś dożywotnią karę więzienia, jest według śledczych naocznym świadkiem podżegania do zabójstwa Ziętary.

Śmierć Jarosława Ziętary. Kluczowy świadek zmienił zeznania

Podczas piątkowej rozprawy "Baryła" zeznał, że latem 1992 roku w siedzibie Elektromisu doszło do spotkania, w którym brał udział Aleksander Gawronik w towarzystwie rosyjskich ochroniarzy.

- Rozmawiał z kilkoma osobami, ja stałem kilka metrów obok. Zaczął wyzywać, miał zaciśniętą pięść, mówił o Ziętarze, że "Żydek" ma zostać z***bany (...). Z kolei Mariusz Ś. [twórca Elektromisu - red.] słyszał tę rozmowę, był wystraszony i powiedział Gawronikowi, że mają wejść do środka - zeznawał Maciej B., którego słowa cytuje "Głos Wielkopolski".

"Baryła" zmienił swoje zeznania dotyczące roli Mariusza Ś. w zabójstwie Jarosława Ziętary. Wcześniej twierdził, że Mariusz Ś. również chciał pozbyć się dziennikarza, jednak w piątek wycofał się z tych słów i powiedział, że założyciel Elektromisu niczego nie zlecał. Maciej B. zeznał także, że Jarosław Ziętara został porwany przez czterech ochroniarzy Elektromisu i zamordowany na terenie firmy. Jego zwłoki miały zostać przetransportowane na posesję Marka Z. w Chybach i rozpuszczone w kwasie. We wcześniejszych zeznaniach "Baryła" twierdził, że Ziętara został przewieziony od razu do domu Marka Z. i nie wspominał o zabójstwie w siedzibie Elektromisu.

Skąd różnice w zeznaniach Macieja B.? "Baryła" zeznał, że we wcześniejszych zeznaniach konfabulował, bo nie otrzymał pomocy od prokuratury, na którą liczył. Tłumaczył także, że na jego zeznania miały wpływ m.in. zły stan zdrowia i leki, jakie przyjmował.

Zabójstwo Jarosława Ziętary

Jarosław Ziętara został uprowadzony i zamordowany we wrześniu 1992 roku. Był dziennikarzem "Gazety Poznańskiej", wcześniej pracował we "Wprost" i "Gazecie Wyborczej", gdzie zajmował się m.in. dziennikarstwem śledczym. 1 września 1992 roku zaginął bez śladu w drodze do pracy. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.